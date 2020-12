Florentino Perez pensa alla Superlega: “La riforma del calcio europeo non può attendere”

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, auspica una riforma del calcio europeo. Non cita mai direttamente il progetto Superlega, storico cavallo di battaglia dei top club europei, e tornato di recente di moda dopo la conferma di Bartomeu, in occasione delle sue dimissioni da presidente del Barcellona, ma lo lascia intendere. Per Perez, intervenuto all’assemblea della Liga, questa riforma “non può aspettare e deve essere affrontata. Niente sarà mai più come prima. La pandemia ha cambiato tutto. Ci ha resi tutti più vulnerabili e anche il calcio. Il calcio ha bisogno di formule che lo rendano più competitivo ed emozionante. Il Real ha partecipato storicamente a tutte le innovazioni e le ha protette. Il club è stato l’unico fondatore della Fifa nel 1904 insieme a sette federazioni nazionali. Nel 1955 L’Equipe e il Real Madrid promossero la creazione della Coppa dei Campioni, un evento rivoluzionario che ha cambiato la storia del calcio. Senza tutti questi cambiamenti, il calcio non avrebbe potuto essere quello che è, ma ora abbiamo bisogno di un nuovo cambiamento, per affrontare questa nuova epoca“.

Foto: sito ufficiale Real Madrid