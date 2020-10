Tebas, pres. Liga: “Bartomeu con l’uscita sulla Superlega dimostra ignoranza. Una triste fine per lui”

Il presidente del massimo campionato spagnolo, Javier Tebas, è intervenuto su Twitter per commentare le dimissioni e la conferenza di Bartomeu, non risparmiando attacchi a quest’ultimo per alcune dichiarazioni riguardante un potenziale ingresso del Barcellona in una Superlega europea, lasciando di fatto la Liga: “Dichiarazione sfortunata di Bartomeu nel suo ultimo giorno da presidente del Barcellona, che si sarebbe unito a una competizione debole e immaginaria che rappresenterebbe la loro rovina. Conferma la sua ignoranza per quanto riguarda l’industria del calcio.Una triste fine per un presidente che ha collezionato successi e ultimamente tanti errori”.

Foto: Twitter ufficiale Liga