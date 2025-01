Flick sull’Atalanta: “Sarà difficile, ma l’assenza di Lookman si noterà”

L’ultimo turno della fase a campionato di Champions League vedrà scontrarsi Barcellona e Atalanta. Una gara di grande importanza per la rosa di Gasperini che dovrà cercare di portare a casa i tre punti per avere la certezza di passare direttamente agli ottavi di finale della competizione europea. A complicare le cose, però, sarà l’assenza di Lookman. A parlare di ciò e della partita è stato il tecnico blaugrana Flick nella conferenza stampa di rito. Queste le sue parole: “Sempre difficile giocare contro le squadre italiane perché difendono molto bene. L’Atalanta non è diversa, è difficile giocarci contro, tengono il pallone, mettono pressione costante e le transizioni sono rapide. Dpovremo essere pronti, abbiamo parlato con la squadra e ci faremo trovare sul pezzo. Quando manca uno come Lookman si nota. Ma l’allenatore conosce bene la rosa. Uno deve seguire il proprio modello, così facendo un’assenza non peserà più di tanto”.

FOTO: Twitter Barcellona