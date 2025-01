Atalanta, trauma distrattivo al ginocchio per Lookman. Salta la Champions

Tegola per Gasperini e la sua Atalanta, che dovranno fare a meno di una delle principali bocche da fuoco della squadra: Ademola Lookman. L’attaccante ha infatti riportato un trauma distrattivo al ginocchio destro con interessamento del compartimento articolare laterale. Lungo stop per il numero 11, che salterà la sfida con il Barcellona e rischia di rimanere fuori per qualche settimana.

Foto: X Atalanta