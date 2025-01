Flick su Araujo: “È uno dei migliori, spero che rinnovi”

Hans Flick, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa della situazione contrattuale del difensore Araujo, obiettivo concreto della Juve delle scorse settimane.

“Quando Ronald Araujo è in campo, lo senti. È uno dei migliori. È cambiato qualcosa? Ha un contratto di un anno e mezzo. Quindi aspetto che il club e tutta la squadra rinnovino il suo contratto. Spero che rinnovi. In allenamento si vede che è uno dei migliori difensori. Sono sicuro al 100% del suo potenziale.”

Come vi abbiamo raccontato due sere fa la Juve, che aveva mosso passi importanti per Araujo, avrebbe aspettato fino a oggi. La situazione si è complicata dopo l’infortunio di Inigo Martinez, e il club bianconero è già andato su altri obiettivi, aspettando prima la fumata bianca per Araujo…

Foto: Instagram Araujo