Dalla Spagna: Deco ha convinto Araujo a restare

La Juventus aveva il sì di Araujo, non ha mai fatto un’offerta al Barcellona, lo stesso difensore aveva rivelato ai compagni che sarebbe rimasto. Abbiamo sempre raccontato che l’ultima parola sarebbe stata del Barcellona (titolare di un contratto fino al 2026) dopo la decisione di aprire completamente alla Juve in seguito alla delusione per il mancato rinnovo del contatto. Secondo il Mundo Deportivo il direttore sportivo Deco ieri è andato in pressing e lo ha convinto a restare, l’uruguaiano aveva deciso di partire e voleva essere liberato per la Juve. A questo punto è facile pensare che si lavorerà per la blindatura e per il rinnovo del contratto di Araujo.

Foto: Instagram Araujo