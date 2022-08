Flick preoccupato per Qatar 2022: “Non è Mondiale per tifosi”

Hansi Flick, ct della Germania, non ha nascosto le sue preoccupazioni per Qatar 2022. L’ex tecnico el Bayern Monaco, intervenuto ai microfoni della Frankfurter Rundschau, ha spiegato: “Fondamentalmente, penso che sia un peccato che questo torneo non sia un campionato del mondo per i tifosi. Conosco molte persone che vorrebbero volare in Qatar, ma scelgono di non farlo per una serie di motivi, ecco perché dico che non è un Mondiale per il tifoso normale. Abbiamo già avuto molte discussioni per informare la squadra nel miglior modo possibile. Ci riuniremo di nuovo a settembre e valuteremo cosa possiamo e vogliamo fare, possibilmente insieme ad altre nazioni e squadre”.

Foto: Twitter Germania