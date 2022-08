Ufficiale, i Mondiali in Qatar cominceranno il 20 novembre, con un giorno di anticipo. La nota della FIFA

Ora è ufficiale, i Mondiali in Qatar cominceranno un giorno prima, rispetto alla data prefissata. Si partirà quindi il 20 novembre. La partita e la cerimonia di apertura di Qatar 2022, previste all’Al Bayt Stadium inizialmente per lunedì 21 novembre, sono state anticipate un giorno a seguito di una decisione unanime presa oggi dall’Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA . Di conseguenza, il primo match del Mondiale sarà quello tra Qatar ed Ecuador, mentre l’incontro tra Senegal e Olanda è stato confermato per il 21 ma con un nuovo orario (dalle 13 alle 19 locali).

“Il cambiamento garantisce la continuità di una lunga tradizione, quella di cominciare con una cerimonia di apertura in occasione della prima partita che vede protagonisti i padroni di casa o i campioni in carica. La decisione ha fatto seguito a una valutazione delle implicazioni operative, nonché a un processo di consultazione approfondito e a un accordo con le principali parti interessate e il paese ospitante”.

Foto: twitter Fifa