Fiorentina, visite mediche per Colpani

Andrea Colpani si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Una trattativa che vi abbiamo raccontato fin dai primi giorni di giugno, fino ai contatti decisivi di ieri e la chiusura del pomeriggio. Adesso, il fantasista italiano è arrivato a Firenze dove svolgerà le visite mediche di rito prima di iniziare, ufficialmente, la sua avventura in maglia viola. Una volta terminate raggiungerà poi subito i nuovi compagni di squadra in ritiro in Inghilterra.

Foto: Instagram Colpani