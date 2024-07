Esclusiva: Colpani alla Fiorentina in chiusura

Andrea Colpani alla Fiorentina, ci siamo. Dopo i contatti svelati ieri tra i due club, siamo ormai sempre più vicini alla definizione. Le condizioni sono quelle che aveva chiesto la Fiorentina e che il Monza è ormai sul punto di accettare: vi avevamo raccontato che saremmo andati sotto i 20 milioni, tra i 15 e 16 milioni. Si sta ragionando sui bonus, la formula iniziale dovrebbe essere prestito con diritto di riscatto. Ma proprio in queste ore stanno per essere messi a però gli ultimi dettagli in modo da poter regalare Colpani a Palladino. Siamo in dirittura.

Foto: twitter Monza