Fiorentina, rifinitura alla vigilia del Twente: assenti Igor e Zurkowski

Due assenze pesanti nella Fiorentina nel corso della rifinitura di questa mattina al centro sportivo “Davide Astori” in vista della sfida col Twente. Non hanno partecipato al lavoro insieme ai compagni, infatti, Igor e Zurkowski. Il primo è ancora alle prese con un lieve infortunio che l’ha tenuto ai box anche nella gara contro la Cremonese, mentre il secondo ha avuto un problema fisico proprio nella prima giornata di campionato. Due forfait importanti per Vincenzo Italiano, che ora dovrà capire come sostituirli per il match di domani al Franchi. Presente per seguire la rifinitura della squadra viola anche il presidente Commisso.

Foto: Twitter Fiorentina