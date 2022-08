Allenatore Twente: “La Fiorentina è favorita, ma io ho un conto aperto con i viola”

Tra i 25 convocati dal Twente per la gara di Conference League contro la Fiorentina ci sono tutti gli uomini più pericolosi: dal centrocampista Vlap all’esterno Tzolls, passando per il centravanti Ricky Van Wolfswinker. Il tecnico, Ron Jans, è una vecchia conoscenza viola. Guidava, infatti, il Groningen quando nel 2007 la squadra viola eliminò ai rigori gli olandesi nel primo turno. Al girone si qualificò la squadra di Prandelli. L’allenatore, intervenuto ai microfoni di ESPN, ha raccontato: “Ho un conto aperto con la Fiorentina, anche se i viola sono favoriti avendo una squadra da 250 milioni di euro. Il mio Twente è forte ed in fiducia, sarò una gara stupenda”.

Foto: Twente Instagram