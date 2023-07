Fiorentina, Parisi sta svolgendo le visite mediche

Fabiano Parisi – dopo essere sbarcato ieri pomeriggio a Firenze – è arrivato alla clinica Fanfani per svolgere le visite mediche di rito. Il terzino si è presentato con la maglia viola. La Fiorentina lo ha prelevato dall’Empoli per 10 milioni di euro più uno di bonus legato alle presenze. Per lui pronto un contratto fino al 2028. “Non vedo l’ora di iniziare” queste le sue prime parole ai giornalisti dopo l’arrivo nel capoluogo toscano. Nelle prossime ore l’ufficialità.

Foto: Instagram Parisi