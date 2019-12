Fiorentina, messaggio social a Ibra: “In attesa di riaverti in Italia”

Le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic rilasciate a GQ non potevano certo passare inosservate. Lo svedese, dicendo che “presto lo vedremo in Italia“, ha scatenato le voci di mercato e l’entusiasmo dei tifosi che sperano di ammirarlo con la maglia della propria squadra. Nell’attesa di capire meglio la decisione definitiva del giocatore, la Fiorentina di Rocco Commisso ha mandato un messaggio allo svedese attraverso i propri canali social ufficiali: “In attesa di riaverti in Italia”.

https://twitter.com/ACFFiorentinaEN/status/1202193037776105472

Foto: Twitter