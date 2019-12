Ibra: “Andrò in un club che deve vincere di nuovo, ci vediamo presto in Italia”. E Raiola oggi era a Milano

Zlatan Ibrahimovic esce allo scoperto. L’attaccante svedese, dopo aver salutato i Los Angeles Galaxy, è pronto ad iniziare la sua nuova avventura. E l’indizio più importante arriva proprio da Zlatan, intervenuto ai microfoni di GQ Italia, nel numero che sarà in edicola da domani. Questa un’anticipazione dell’intervista riportata dal Corriere della Sera: “Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia”. Indizi che sembrano portare al Milan, club che (oltre al Bologna) da settimane spinge per riportarlo in rossonero, come vi abbiamo raccontato. Ma non è tutto: oggi Mino Raiola, agente di Ibrahimovic, era a Milano. Ulteriore conferma che la pista Zlatan-Milan può realmente decollare molto presto.

Foto: Twitter ufficiale Los Angeles Galaxy