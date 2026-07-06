Fiorentina: le ultime su Koleosho e Thorstvedt. E per la fascia destra…

06/07/2026 | 23:52:16

La Fiorentina confida di poter chiudere l’operazione Koleosho, a dispetto delle voci del pomeriggio (non ci sono conferme) su un sorpasso Paris FC in corso. E comunque per i viola vale la proposta fatta al Burnley è definitiva e non saranno accettati giochi al rialzo. Per quanto riguarda Thorstvedt tutto chiaro da tempo: obiettivo primario, gradimento assoluto, ma con la Norvegia impegnata ai Mondiali bisogna aspettare e rinviare la definizione con il Sassuolo. Per la fascia destra resta in lizza Joao Mario, la valutazione di Norton-Cuffy resta alta e ci sono state riflessioni – per ora timide – su Belghali in uscita dal Verona e seguito da diversi club in Serie A. Nelle prossime ore è atteso Dragusin che si sottoporrà alle visite mediche.

Foto: Instagram Koleosho