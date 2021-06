Fiorentina, indizio social. Nico diventa Speedy Gonzalez

La Fiorentina ha pubblicato un indizio sui propri social. La squadra viola sta per annunciare Nico Gonzalez, infatti in questa immagine si vede Speedy Gonzalez al Franchi di Firenze. La trattativa era in chiusura già qualche giorno fa come abbiamo raccontato. L’indizio sta nel cognome: con Nico che diventa Speedy, in attesa dell’annuncio ufficiale.

Foto: Twitter SToccarda