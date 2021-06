Nico Gonzalez-Fiorentina in chiusura: giuste le anticipazioni argentine

Nico Gonzalez alla Fiorentina: affare in chiusura come anticipato in giornata da TNT Sports. Una reazione precisa del club viola, quasi istintiva dopo il naufragio dell’operazione Gattuso. Ieri c’era stato il forte inserimento del Brighton, ma la risposta della Fiorentina è stata decisa.

Nico Gonzalez è un attaccante argentino classe 1998 in forza allo Stoccarda, vanta anche 7 presenze con la Nazionale albiceleste e la sua carriera è iniziata nelle giovanili dell’Argentinos Juniors, club al quale spetterebbe il 12% della rivendita (se superiore ai 9 milioni di euro come in questo caso).

Foto: Twitter Stoccarda