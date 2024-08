Fiorentina, i convocati di Palladino per la sfida di Budapest

Dopo il roboante 3 a 3 dell’andata, la Fiorentina si giocherà il passaggio dei playoff di Conference sul campo dell’Akademia Puskas. Mister Palladino non potrà fare affidamento su vari interpreti, alcuni di cruciale importanza. Non ci saranno Barak, Christensen, Infantino e Brekalo, giocatori coinvolti in trattative di mercato. Mancheranno inoltre il neo-arrivato Adli, oltre che l’importantissimo innesto Gudmundsson, alle prese con noie fisiche. Prenderà parte invece alla trasferta Amrabat, nonostante l’indiscrezione lanciata su questi canali in mattinata, che racconta di un fortissimo interesse del Fenerbahce.

Qui di seguito la lista dei convocati:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Kayode, Martinez Quarta, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Amrabat, Bianco, Colpani, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Ikone, Kean, Kouame, Sottil.

Foto: Instagram Fiorentina