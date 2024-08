L’indiscrezione: Amrabat-Fenerbahce, cosa serve per la chiusura

Sofyan Amrabat sta mantenendo un atteggiamento molto professionale con la Fiorentina, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Serie A. Mourinho sta pressando da giorni, l’ultima proposta del Fenerbahce è di circa 15 milioni con obbligo di riscatto. Il fatto che il club sia passato rapidamente dal prestito con diritto all’obbligo fa capire quanto sia forte l’interesse per Amrabat. Il centrocampista accetta la Turchia, ma il club viola ha apprezzato fin qui il suo comportamento. Cosa serve per chiudere? La Fiorentina chiedere una cifra appena sotto i 20 milioni, c’è una distanza di circa 3 milioni per arrivare alla definitiva quadratura del cerchio.

Foto: twitter fiorentina