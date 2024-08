Fiorentina, i convocati di Palladino per il Parma: out Nico Gonzalez

Domani torna la Serie A! Ed ecco la lista dei convocati della Fiorentina per la prima sfida contro il Parma. Nico Gonzalez, Albert Gudmundsson e Luca Ranieri sono i tre assenti nella lista dei convocati per Parma, con la squadra in partenza in questi minuti. Per il difensore c’è la sqaulifica da scontare mentre Gudmundsson deve essere ancora ufficializzato. Assente per motivi di mercato, invece, Nico Gonzalez che – come vi abbiamo raccontato – è in orbita Juventus. In lista anche De Gea e Richardson. Di seguito l’elenco completo

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Baroncelli, Biraghi, Comuzzo, Dodo, Fortini, Kayode, Quarta, Parisi, Pongracic,

Centrocampisti:Amrabat, Barak, Bianco, Colpani, Ikoné, Infantino, Mandragora, Richardson, Sottil,

Attaccanti: Beltran, Brekalo, Kean, Kouame,

Foto: twitter fiorentina