Fiorentina, domani visite per Dodo. E attesa per Milenkovic

Si terranno domani a Roma, e non a Firenze, le visite mediche di Dodo come abbiamo anticipato nella giornata di ieri. La fine di una telenovela dopo i passaggi burocratici che la Fiorentina ha dovuto attendere dopo aver raggiunti gli accordi con lo Shakhtar per quello che di sicuro rappresenta un grande colpo per la fascia destra. Adesso è attesa per Milenkovic che la Fiorentina tratterebbe volentieri se non fosse che la scorsa estate – prima del rinnovo – aveva fatto una promessa che in caso di una proposta congrua tra i 15 e i 18 milioni lo avrebbe lasciato andare. Vedremo se l’Inter affonderà, ma attenzione anche alla Juve che potrebbe decidere più avanti di prendere due centrali. La Fiorentina confida sempre di poter ripartire da un centrale collaudato e di spessore.

Foto: twitter Shakhtar