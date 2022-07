Finalmente le visite. Dodo alla Fiorentina, un grande colpo che vi abbiamo raccontato nei dettagli. Adesso possiamo aggiungere che per giovedì sono state programmate le visite a Firenze. Una notizia invocata soprattutto da Italiano che non vedeva l’ora di avere a disposizione l’ormai ex esterno destro dello Shakhtar. Un’operazione molto importante per le rinnovate e giustificate ambizioni viola.

Foto: Twitter Shakhtar