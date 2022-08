Fiorentina, consegnata la Lista Uefa: fuori Benassi e Kokorin

In attesa della lista definitiva, da consegnare al termine del calciomercato estivo, la Fiorentina ha fatto le prime scelte anche per la Conference League. Presente il difensore Igor, fuori invece da quella di Serie A per infortunio, mentre sono stati tenuti fuori Marco Benassi e Kokorin. Confermato Kouame. Ecco l’elenco completo:

PORTIERI. Terracciano, Gollini, Cerofolini.

DIFENSORI. Dodô, Biraghi, Milenkovic, Terzic, Ranieri, Quarta, Venuti, Nastasic, Igor.

CENTROCAMPISTI. Bonaventura, Saponara, Maleh, Zurkowski, Duncan, Amrabat, Mandragora.

ATTACCANTI. Jovic, Cabral, Ikoné, Gonzalez, Sottil, Kouame.

Foto: Twitter Benassi