Italiano: “Twente molto forte, servirà attenzione. Kokcu? È bravo, ma gioca nel Feyenoord”

Domani la Fiorentina sarà impegnata nella sfida valida per i playoff di Conference League contro il Twente. Alla vigilia del match, Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore viola ha presentato la sfida: “È una partita importantissima questa, soprattutto per me che sono all’esordio nelle coppe europee, ma per tutti coloro che non hanno mai giocato in Europa. Abbiamo lottato e faticato tanto l’anno scorso per arrivare qui, quindi ci teniamo tanto. Affrontiamo una squadra forte, che sta dimostrando il suo valore in quest’ultimo periodo. Massima attenzione, concentrazione, si gioca tra andata e ritorno, quindi dovremo stare molto attenti”.

Poi ha parlato del suo percorso di crescita, che l’ha portato all’esordio in Europa: “Ho sempre lottato per migliorarmi, l’anno scorso abbiamo fatto una stagione importante, per questo sono molto felice di poter fare l’esordio nelle coppe europee. Nessuno nasce con esperienza, per tutti c’è sempre una prima volta, sono felice per me per questo ‘traguardo”.

Sull’avversario: “Sappiamo che è un avversario molto difficile, non perdono da tanto tempo. Hanno grande organizzazione e calciatori di qualità, è vero che è la più difficile avversaria che potevamo trovare, dovremo stare molto attenti, ma avremmo affrontato qualsiasi avversario con la stessa attenzione. Speriamo che i pochi giorni di lavoro portino i frutti sperati”.

Sugli obiettivi della stagione: “Abbiamo giocatori nuovi, abbiamo la necessità di diventare ancora più bravi. L’anno scorso abbiamo fatto partire dove ottenevamo quello che volevamo, quindi si lavora per confermare questo. Far tirare poco in porta gli avversari e provare ad avere un grande numero di opportunità come abbiamo fatto spesso lo scorso anno. Non c’è una partita in particolare, siamo stati tante volte bravi a fare ciò che volevamo. Domani è una gara dove l’attenzione sarà fondamentale, dovremo sfruttare le occasioni che si creeranno. Massima concentrazione perché queste partite qua la richiedono. Ci sono dei ragazzi che in certi momenti si esaltano e che tirano fuori qualità che nemmeno in allenamento mostrano e c’è bisogno di questo: tirare fuori qualcosa in più. Sono serate indimenticabili. Mi appello ai tifosi che ci spingono verso l’area avversaria. Mi auguro che domani siano insieme a noi fino all’ultimo minuto e che siano in tanti. Serve la migliore Fiorentina possibile”.

Infine, su Kokcu, accostato alla Fiorentina in ottica mercato: “Lo conosco, è forte, è bravo ma gioca nel Feyenoord. I giocatori di qualità li conosciamo tutti e il Feyenoord ne ha tanti, lui è importante”.

