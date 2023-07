Fiorentina, al traguardo i rinnovi di Biraghi e Ranieri: solo conferme

Dopo aver chiuso per l’arrivo di Fabiano Parisi dall’Empoli, la Fiorentina continua a lavorare sul reparto difensivo. Infatti, come vi avevamo anticipato, il club viola ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Luca Ranieri fino al 2026, il giusto premio per la stagione del difensore classe ’99. Ma non è l’unico prolungamento in casa viola. Come già raccontato, anche il capitano Cristiano Biraghi prolungherà il proprio contratto con i viola fino al 2026.

Foto: Instagram Fiorentina