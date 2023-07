L’indiscrezione: Ranieri-Fiorentina, incontro positivo per il rinnovo

Luca Ranieri è reduce da una stagione molto positiva con la Fiorentina, partito all’ultimo posto nella scaletta gerarchica di Italiano, ha chiuso quasi come titolare fisso e spesso è stato preferito a Igor anche in situazioni importanti. Per il difensore centrale classe 1999 c’è stato un incontro per l’adeguamento più rinnovo: il summit è stato positivo, l’attuale scadenza dovrebbe passare presto dal 2024 al 2026 o al 2027.

Foto: Instagram Fiorentina