Finalmente è ufficiale: Rugani nuovo difensore dell’Ajax

Il suo debutto con il top club italiano è stato nel 2015. È rimasto a Torino ininterrottamente fino al 2020 prima di essere ceduto in prestito allo Stade Rennes e al Cagliari. Dall’estate del 2021 ha giocato di nuovo le sue partite con la Juventus. Alla fine, Rugani ha indossato la maglia della ‘Vecchia Signora’ per quasi 150 partite e ha segnato undici gol.

Rugani è stato titolare due volte nel 2019 durante le semifinali di UEFA Champions League contro l’Ajax. Ha completato l’intera partita con la Juventus sia ad Amsterdam (1-1) che a Torino (vittoria per 1-2) ed è stato eliminato dalla squadra di Erik ten Hag. Nel 2017 ha giocato anche ad Amsterdam, all’epoca con l’Italia contro la nazionale olandese: 1-2 per gli italiani. Se ingrandiamo il suo ultimo anno in Serie A con la Juventus, vediamo che Rugani ha giocato diciassette partite di campionato con gli italiani. In media, il difensore ha giocato più di 75 minuti in quella stagione. In queste diciassette partite, l’italiano può produrre una percentuale del 91% di passaggi riusciti. Più della metà di loro (58%) è andata in avanti e quasi il 90% dei passaggi in avanti. Nel cosiddetto ‘terzo finale’, la percentuale di passaggi arrivati è dell’84 per cento. Nella sua ultima stagione alla Juventus, Rugani ha segnato tre volte. In campionato contro Cagliari e Frosinone e in Copa Italia contro la Salernitana. Il difensore ha anche attraversato tutte le squadre giovanili della nazionale e finora ha collezionato sette presenze con l’Italia”.