Esclusiva: Rugani all’Ajax, è fatta! Partenza domattina per Amsterdam

Daniele Rugani ripartirà dall’Ajax. Dopo quanto raccontato in esclusiva poco dopo mezzogiorno, possiamo aggiungere che poco fa è arrivata l’autorizzazione della Juventus. L’inseguimento di Francesco Farioli, nato a sorpresa come vi abbiamo svelato poco meno di due mesi fa, è andato in porto. Operazione in prestito secco con ingaggio a carico dell’Ajax, il difensore toscano aveva sciolto le riserve già in mattinata. Adesso Rugani è pronto a partire per Amsterdam, domani da Torino con un volo poco prima di mezzogiorno. In Olanda si sottoporrà alle visite mediche e si metterà subito a disposizione dell’allenatore che lo ha voluto con forza. La documentazione è stata completata poco fa, non ci sono stati intoppi, adesso siamo agli aspetti formali e burocratici (visite e firma).

Foto: Twitter Rugani