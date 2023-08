Finalmente è ufficiale: Musah è un nuovo calciatore del Milan

Tutto confermato: Yunus Musah è un nuovo calciatore del Milan. Il centrocampista americano arriva a titolo definitivo dal Valencia e ha firmato un contratto che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2028. Musah indosserà la maglia numero 80. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Yunus Musah. Il centrocampista statunitense ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Nato a New York il 29 novembre 2002, Yunus cresce nel Settore Giovanile dell’Arsenal prima di trasferirsi, nel 2019, al Valencia. Con gli spagnoli gioca per una stagione nella Squadra Riserve prima di essere promosso in Prima Squadra, con cui debutta nel settembre 2020, totalizzando 108 presenze e 5 gol. Vanta 27 presenze con la Nazionale degli USA, con cui ha vinto 2 CONCACAF Nations League.

Yunus Musah vestirà la maglia numero 80″.

Foto: Twitter Milan