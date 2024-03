Finale palpitante a Valencia: al 98′ Bellingham segna il 3-2 ma l’arbitro aveva fischiato la fine. Rissa in campo con espulsioni

Abbiamo raccontato del 2-2 tra Valencia e Real Madrid, con la rimonta dei Galacticos di Ancelotti, sotto 2-0, bravi a rimontare con una doppietta di Vinicius. Ma il finale del Mestalla è stato una vera e propria corrida.

Il Real Madrid aveva segnato il 3-2 con Bellingham al 98′, ma l’arbitro Gil Manzano non ha convalidato la rete. Il motivo? Il triplice fischio del direttore di gara, arrivato al momento del cross in area di rigore di Brahim Diaz. Poi c’era stato il colpo di testa vicnente dell’inglese. Ovviamente scoppia il caos, con Gil Manzano costretto a estrarre vari cartellini rossi. Uno dei quali, direttamente verso Bellingham. Ancelotti interviene e in campo si scatena un parapiglia, quasi una caccia all’uomo, rissa furibonda, una vera e propria corrida. Ma l’episodio farà parlare per un bel po’.

Foto: Instagram Real Madrid