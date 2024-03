Liga, il Real Madrid rimonta due gol al Valencia: finisce 2-2 al Mestalla (doppietta Vinicius)

Il Real Madrid rimonta dal 2-0 al 2-2 al Mestalla, in casa del Valencia. I padroni di casa si portano nel doppio vantaggio con le reti di Duro al 27′ e Yaremchuk al 30′. Il Real trova un gol fondamentale al 5′ minuto di recupero con Vinicius Jr. che tiene aperti i giochi in vista della ripresa.

Nel secondo tempo arriva il pareggio degli uomini di Ancelotti con lo stesso Vinicius al 76′. Finale palpitante con occasioni da una parte e dal’altra, ma finisce in parità. Il Real sale a 66, il Girona vincendo domani potrebbe accorciare a -4 dalla vetta.

Foto: twitter Real