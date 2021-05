Finale di Coppa Italia, 4300 spettatori al Mapei Stadium per Atalanta-Juventus

Saranno 4300, al netto degli addetti ai lavori, i tifosi che potranno assistere dagli spalti ad Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia in programma il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il CTS ha consentito questa capienza, che corrisponde al 20% di quella massima del Mapei Stadium, come annunciato questa mattina dall’ad di Lega Serie A, De Siervo. Per l’accesso si farà riferimento all’app Mitiga, che consente di certificare la vaccinazione, l’immunizzazione o la negatività al tampone nelle 48 ore precedenti.