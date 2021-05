De Siervo: “Ci sarà il 20% di pubblico per la finale di Coppa Italia. Sarà una prova generale per il futuro”

Questa mattina, nella sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia, in conferenza stampa per la presentazione della Finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, è intervenuto l’amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo. Sul ritorno del pubblico allo stadio: “Il pubblico al Mapei Stadium sarà al 20% e ci saranno 4.300 persone. Le modalità diverse di accesso agli eventi sportivi dipende dalla diversità dell’evento. In uno stadio è stato deciso un protocollo più severo. Siamo nati per gestire cose complesse e gestiremo anche questa fase, nel rispetto delle regole. Ripartendo da qua e tornando ordinatamente e nel rispetto delle regole nello stadio. Qualcosa si muove anche agli Internazionali di tennis… Ci sarà un’app nella quale ci si può pre registrare e avere il proprio biglietto. Per entrare basterà un tampone anche antigenico nelle 48 ore precedenti al fischio d’inizio e sarà una prova generale di come potremo tornare a muoverci nel rispetto delle regole negli impianti sportivi”. Infine conclude. “Siamo un Paese che si distingue per tanti aspetti, ma vorrei richiamare la capacità di resilienza forte e il tentativo di guardare al futuro con grande ottimismo. Nella ripartenza e nella lotta alla pandemia, la Regione Emilia-Romagna ha dato un esempio indelebile”.

FOTO: Lega Serie A