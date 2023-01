Festività nel segno della Premier: ora tocca alla Serie A

La Premier League è stato il campionato più presente nell’ultima settimana, a partire dal boxing day del 26 dicembre tanto invidiato dai tifosi italiani. Le inglesi si sono date battaglia sul campo, proseguendo la rincorsa verso la vetta con l’Arsenal padrone assoluto del suo destino fin qui. Il 4 gennaio però è la data segnata in rosso sul calendario dei nostri tifosi, con tante sfide esaltanti e gli stadi di tutta Italia che presto torneranno a riempirsi. Anche qui è attuale più che mai la lotta per il primato, Napoli sulle tracce dei Gunners e Inter pronta ad insidiare il grande ex Spalletti. Nelle settimane successive sarà Napoli-Juventus, Roma-Fiorentina e Juventus-Atalanta. A far da contorno a tutto questo ci sarà, immancabilmente, il calciomercato.

foto: profilo Instagram Serie A