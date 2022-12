Premier League, rallenta il City: 1-1 con l’Everton. Vincono Fulham e Crystal Space, pari tra Newcastle e Leeds

Sono terminate le sfide delle 16 di Premier League. Rallenta ancora il Manchester City di Guardiola, che viene fermato sull’1-1 in casa dall’Everton: al gol in avvio del solito Haaland ha risposto con una prodezza di Gray. L’Arsenal, impegnato alle 18.30 contro il Brighton, ha l’opportunità di allungare in vetta. Vincono Crystal Palace e Fulham. Parità, invece, tra Newcastle e Leeds hanno impattato per 0-0.

Foto: Logo Premier