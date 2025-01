Ferrari su Pablo Marì: “Lo seguiamo da tempo, può dare esperienza al gruppo”

In casa Fiorentina, oggi, è stato il Pablo Marì day. Il difensore spagnolo, infatti, si è presentato in sala stampa al Viola Park visto il suo arrivo con la maglia del club toscano. Si tratta di un rinforzo importante per Palladino che non solo mette la sua esperienza a disposizione del reparto difensivo, ma rappresenta un punto di riferimento per il mister che già lo ha avuto nella sua esperienza a Monza. A parlare del neo acquisto è stato il direttore generale Alessandro Ferrari. Queste le sue parole: “Lo seguiamo da tempo. Pensiamo che ci possa dare esperienza, sia internazionale che a livello di Serie A. E pensiamo che sia un ragazzo che, con i suoi valori e con i suoi modi, possa aiutare il gruppo a essere più unito e compatto”.

FOTO: Twitter Fiorentina