Pablo Marì: “Voglio guadagnarmi il posto sul campo, nessuno può fare promesse”

Che Pablo Marì sia diventato un nuovo giocatore della Fiorentina non è di certo una novità. Il difensore. in questa sessione invernale. ha lasciato il Monza per vestire la maglia della Viola fino a giugno del 2027. Lo spagnolo si è presentato e ha parlato della trattativa che lo ha portato a Firenze nella conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole: “Palladino? Prima di tutto volevo ringraziare il presidente, Ferrari, Pradè e il mister. Del mister ho trovato ciò che avevo lasciato fin quando eravamo insieme, mi ha sempre tenuto in considerazione e voglio ripagare la sua fiducia. La trattativa è stata lunga, quando ti chiama la Fiorentina non vedi l’ora di essere qua. Nessuno può prometterti di giocare, devi guadagnartelo sul campo. Ho compagni che stanno facendo benissimo, sapete che conosco l’allenatore ma ovviamente non mi ha detto che venivo qua a giocare. Sono consapevole di tutto ciò. Comuzzo? L’ho conosciuto poco, ma sembra una persona straordinaria. Abbiamo scoperto un grandissimo talento, voglio aiutarlo tanto. Non vedo l’ora di lavorare con lui. Il periodo negativo di Colpani? Parlo con lui e gli dico sempre che è fortissimo, deve stare tranquillo e giocare come sa fare. Quello che ha fatto a Monza è passato, ora deve concentrarsi sulla Fiorentina”.

FOTO: X Fiorentina