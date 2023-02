Fernando Llorente, il “bello del gol”

Fernando Llorente, ex attaccante spagnolo, ha detto addio al calcio giocato. Lo ha annunciato in tv lo stesso attaccante, che ha ammesso come non tornerà più sui campi di calcio. Svincolato dallo scorso giugno, dopo la fine della sua esperienza all’Eibar, Llorente non si era più accasato in nessun club e in queste ore è arrivato l’addio al calcio.

Nato a Pamplona, il 26 febbraio 1985, Llorente con la nazionale spagnola è stato campione mondiale nel 2010 ed europeo nel 2012 e, a livello giovanile, è vincitore di una Meridian Cup con l’nazionale Under-17 nel 2003.

Lo abbiamo visto anche in Serie A, con le maglie di Juve, Napoli e Udinese. Con la “Vecchia Signora” ha vinto 2 campionati italiani, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane e nel 2015 giocò la finale di Champions, persa contro il Barcellona. Ha totalizzato 92 presenze e 27 gol con i bianconeri. Nel Napoli, anche qui due stagioni, ma molto meno fortunate, con 29 presenze e 4 gol, dove vince comunque una Coppa Italia. All’Udinese, 14 presenze e 1 gol.

Vanta anche la vittoria dell’Europa League, quando militava nel Siviglia.

La sua carriera esplode nell’Athletic Bilbao, dove viene soprannominato “Rey Leon”. Con i baschi gioca 10 stagioni, da giovanissimo, con 333 presenze e 118 gol. Esperienze anche al Siviglia, allo Swansea e al Tottenham.

La scorsa stagione ha giocato nell’Eibar, nella Seconda Divisione Spagnola, con 21 presenze e 2 gol.

Molto noto anche per la sua bellezza, biondo, alto, occhi azzurri, certamente Llorente, una volta dismesso la scarpette, non avrà problema anche per una carriera da modello.

