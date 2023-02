Ufficiale: Fernando Llorente si ritira dal calcio giocato

Fernando Llorente, ex attaccante soagnolo, in Italia con le maglie di Juve, Napoli e Udinese, ha detto addio al calcio giocato.

“El Rey Leon”, come era chiamato ai tempi dell’Athletic Bilbao, lascia a 37 anni, dopo la fine dell’esperienza con l’Eibar.

A comunicarlo, lo stesso bomber basco, in una diretta tv, dove ha detto: “Non ti vedremo più in campo? No, no. Ora ho tutto chiaro. Continuo a tenermi in forma giocando a padel”.

Foto: twitter personale