Fernandez, la baraonda Chelsea e il balletto dei tweet

Enzo Fernandez e il Chelsea: sembra quasi un regolamento di conti, un western, qualcuno che entra nel saloon senza aver fatto i conti con lo sceriffo. I fatti sono noti: il Chelsea che pensa di poter bypassare il Benfica dopo l’accordo con il centrocampista argentino, pagando oltre la clausola di 120 milioni, magari arrivando a 127 per rateizzare e dilazionare. Il Benfica che si impunta e si mette di traverso, si sfoga e nel frattempo non utilizza Fernandez escludendolo dai titolari. Negli ultimi giorni la situazione è tornata alla normalità, almeno per quanto riguarda il rientro in gruppo del corteggiatissimo Enzo. Le vie del mercato sono piene di queste situazioni, ma qualche sera fa Fernandez ha garantito che non si muove da Lisbona e il suo allenatore Schmidt lo ha esaltato. Un conto è dire trattativa in corso, un altro paio di maniche darla per fatta e sparire nella nebbia. E così si scatena una una baraonda tra il goffo, il patetico e il ridicolo: chi aveva annunciato al mondo l’operazione toglie il tweet che aveva fissato, stavolta non serve andare dal parrucchiere e fare lo spiritoso, basterebbe fissare di nuovo quel tweet. Qualche adepto ha messo cilindro, soon e firma in arrivo per Fernandez al Chelsea: talvolta a copiare si rischia di fare testacoda. Il tweet fissato su Fernandez era tra l’altro (aggravante) il copia incolla di una fonte, TYC Sport, che prima di fine dicembre aveva svelato le cifre (127 milioni) con dovizia di particolari. Quella fonte “rubata”, il tweet fissato e poi tolto, che spettacolo…