TyC Sport: Chelsea, pronti 127 milioni per Enzo Fernandez. Il Benfica prova a fare muro

Dopo il grande Mondiale con la maglia dell’Argentina, Enzo Fernandez è finito nel mirino di tutti i top club europei. Stando quanto riportato dal TyC Sports, il Chelsea è pronto a offrire 127 milioni di euro al Benfica, una cifra addirittura superiore alla clausola del contratto. Tutto questo perché – si legge – che i soldi messi sul piatto dai Blues non arriverebbero cash in un’unica rata, per cui non può essere considerato come pagamento della clausola. E il Benfica prova a fare muro con Rui Costa.

Foto: Twitter River