Fenerbahce, Bonucci è arrivato a Istanbul

Leonardo Bonucci si appresta a diventare un nuovo calciatore del Fenerbahce. Confermate le indiscrezioni di domenica scorsa, un’autentica sorpresa che si è materializzata con l’arrivo negli scorsi minuti di Bonucci a Istanbul.Dunque, dopo la non fortunata esperienza in Germania con la maglia dell’Union Berlino, per il difensore italiano inizia una nuova avventura in Turchia con la maglia del club di Istanbul.

Foto: Twitter Sports Digitale