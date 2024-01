Il Fenerbahce pensa a Bonucci: contatti in corso

Dopo il naufragio della trattativa con la Roma, c’è anche il Fenerbahce su Leonardo Bonucci. Secondo quanto rivelato da Gianluigi Longari, contatti in corso tra il suo agente Lucci (lo stesso che ha portato Dzeko al Fenerbahce) e il club turco. Per Bonucci c’era stato qualche contatto anche con il Genoa, ma ora va seguita la pista turca. E il Fenerbahce è sempre sulle tracce di Krunic, in attesa di trovare un accordo con il Milan.

Foto: Instagram Union Berlino