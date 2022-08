Felix-Cremonese sblocca Belotti alla Roma. Gallo canta per Mou, epilogo annunciato

Felix Afena-Gyan va alla Cremonese, il Gallo è libero per la Roma. La grande attesa ormai è finita, anche da parte di chi ha aspettato il minuto dopo (troppo facile) per sentenziare una cosa chiara da mesi. Andrea Belotti aveva scelto la Roma, ha detto no a tutti, non c’era bisogno di mettere in dubbio perché lui ha mantenuto la parole. Mourinho lo aveva cercato ai tempi del Tottenham, timidamente anche la scorsa estate. Belotti gli è sempre piaciuto e sarà una soluzione importante, non soltanto come alternativa a Abraham ma all’occorrenza anche accanto all’attaccante inglese. Per Felix la Roma è scesa dispetto alla richiesta iniziale di 8 milioni, un modo per accelerare, per liberarlo verso Cremona e per accogliere il Gallo.

Foto: twitter Belotti