Felix Afena saluta la Roma: “Mourinho mi ha cambiato la vita”

Felix Afena è pronto a lasciare la Roma per approdare alla Cremonese. Il giovane calciatore giallorosso ha pubblicato su Twitter un messaggio in cui ha ringraziato il club, ma anche i compagni e lo staff. Parole di forte stima, infine, nei confronti di Mourinho: “Sono grato all’AS Roma, al team tecnico e allo staff per la preziosa opportunità e il supporto di cui ho goduto negli ultimi anni e mezzo. Il mio massimo amore va al manager Jose Mourinho. Gli ultimi sette mesi con te mi hanno completamente cambiato la vita. Grazie per aver creduto in me”. E poi un ringraziamento finale a a mister Alberto De Rossi “per il ruolo che hai svolto nella mia crescita. È stato un grande onore indossare la maglia della Roma”.

Foto: Twitter Lega Serie A