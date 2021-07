Felipe Anderson-Lazio: tutto vero. La sua conferma social

Felipe Anderson alla Lazio, il ritorno è sempre più vicino. La conferma arriva dallo stesso calciatore brasiliano che sul suo account privato di facebook Felipe Pereiro ha postato due cerchietti biancocelesti e un’aquila in uno status su facebook.

Insomma, più di un indizio per gli amanti dei rebus per il suo nuovo approdo alla Lazio.

Il brasiliano conferma quanto già detto la scorsa settimana, della trattativa ben avviata per tornare in Capitale, e ribadito ieri sera dando per ormai chiuso l’affare.

Felipe Anderson tornerà quindi in biancoceleste. Ad attenderlo Sarri e i tifosi entusiasti di rivederlo.

Foto: Instagram personale