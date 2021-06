L’indiscrezione: Torreira, la Lazio preferisce Basic. La verità su Augustinsson e Felipe Anderson

Torreira alla Lazio: di vero c’è soltanto che è stato proposto sistematicamente dal suo agente, il centrocampista vuole lasciare l’Arsenal e tornare in Italia, ma per ora il club biancoceleste preferisce affondare su Basic del Bordeaux. Stesso discorso per Augustinsson, terzino sinistro svedese retrocesso con il Werder Brema: profilo valutato ma per ora non riscalda. Quanto a Felipe Anderson, dalla Spagna pochi hanno dato operazione in dirittura, non è così ma è una pista da seguire. Il ritorno non è da escludere, ma non adesso, ne riparleremo quando la Lazio chiuderà l’affare Brandt e avrà trovato una sistemazione a Correa (occhio al PSG). Sarri aveva chiesto Felipe Anderson ai tempi di Napoli, prima che andasse al West Ham, quindi sul suo gradimento non ci sono dubbi.

Foto: Sito Arsenal