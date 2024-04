Felipe Anderson-Lazio, storia di un grande amore. I numeri

Al termine della stagione si chiuderà la storia di Felipe Anderson alla Lazio. Troppo forte – come vi avevamo anticipato – il richiamo del Brasile, la saudade che colpisce, spesso, i calciatori sudamericani. Emozioni che hanno portato il calciatore ad accettare l’offerta del Palmeiras, mettendo così fine alla lunga storia d’amore con la Lazio. Un legame durato ben otto stagioni (suddiviso in due parentesi). Arrivato alla Lazio nel 2013 dal Santos, Felipe Anderson fu protagonista di una crescita esponenziale nella sua prima avventura in biancoceleste. Lasciò la Capitale nel 2018 per andare al West Ham per 38 milioni di euro ritornando alla Lazio tre anni dopo, con una deludente esperienza al West Ham e in prestito al Porto, per la modesta cifra di 3 milioni di euro. Nella sua seconda esperienza biancoceleste il brasiliano raggiunse quota 300 presenze con la maglia biancoceleste, in occasione della vittoria contro il Frosinone. Al momento, con la stagione ancora da terminare, Felipe Anderson ha collezionato 319 presenze, 58 gol e 63 assist con la Lazio, vincendo una Supercoppa italiana nel 2018. Adesso, per Felipe Anderson il futuro sarà Verdão.

Foto: Instagram Felipe Anderson