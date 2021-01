Farris: “Mercoledì siamo usciti immeritatamente, oggi era importante scavalcarli in classifica”

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi alla Lazio, ha commentato così il successo sull’Atalanta a DAZN: “Noi cerchiamo di indirizzare i ragazzi a un approccio importante. Abbiamo grande forza mentale, in Coppa Italia siamo usciti immeritatamente. Lazio-Atalanta è diventata un classico, oggi era importante scavalcarli in classifica”.

Luis Alberto è mancato tanto?

“La sua qualità è conosciuta a tutti. Pochi giorni fa è stato operato, ha dato disponibilità in breve tempo e oggi ha fatto una prestazione importante. Mercoledì siamo mancati in lucidità nei momenti chiave, oggi no. Era importante rientrare nel gruppo delle squadre davanti, vincere qui a Bergamo non è mai facile. Abbiamo fatto una partita maschia e abbiamo vinto in maniera più che meritata”.

Foto: Lazio Twitter